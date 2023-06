Quattro giorno dopo: nessuna traccia di speranza. Jamie Pringle della Keele University (Gran Bretagna) e il primo esperto del Titanic Tim Matlin spiegano le condizioni ostili in cui si potrebbe trovare il sottomarino Titan disperso a 640 chilometri da Terranova lo scorso 18 giugno nell’Oceano Atlantico, durante una spedizione verso il relitto del Titanic. Cinque le persone a bordo: tre turisti e due membri della OceanGate Expeditions, organizzatrice della spedizione.

«Sappiamo di più sulla superficie della luna che sul fondo dell’oceano, semplicemente perché non lo abbiamo mai esaminato. Questo è il principale problema. Nella migliore delle ipotesi sta andando su e giù, ha avuto un problema elettrico e sta andando alla deriva con una sorta di operazione di salvataggio automatica. Questo sarebbe lo scenario migliore, su cui probabilmente dovremmo concentrarci. Ma il tempo che sta per scadere e i giorni già trascorsi non sono segnali incoraggianti».