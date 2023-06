Le ricerche del sottomarino Titan, disperso a 640 chilometri da Terranova nel corso della ricerca del Titanic, stanno impegnando Guardia Costiera, Marina e Pentagono americani. In seguito ai colpi rilevati dalla Guardia Costiera, sono stati invati nell’area i Rov, veicoli telecomandati, che stanno esplorando la zona alla ricerca dei rumori.

Quando finirà l’aria a disposizione sul Titan

Secondo quanto riportato dal Primo distretto della Guardia costiera americana sul proprio account di Twitter, l’aria a bordo del sottomarino dovrebbe terminare intorno alle 11.00 del 22 giugno (ora italiana). Per salvare gli occupanti del sottomarino in miniatura è sceso in campo anche il Pentagono, mettendo a disposizione tre veicoli C-130, esperti e risorse.

I media americani riportano inoltre che l’ex direttore delle operazioni marittime della compagnia proprietaria del sottomarino, David Lochridge, è stato licenziato nel 2018 da OceanGate in quanto aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza. Si finì in tribunale e Lochridge accusò l’azienda di non aver sottoposto il sottomarino ai dovuti test, che avrebbero potuto certificare la reale possibilità di scendere a 4 mila e oltre metri di profondità.

Il tour previsto da OceanGate doveva prevedere 8 giorni e 7 notti a vedere il relitto del Titanic, non è chiaro cosa sia andato storto al largo di Terranova.