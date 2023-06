Sottomarino scomparso: non turisti per caso, ma milionari curiosi. Un viaggio completo costa 250mila dollari a persona.

Come nel romanzo d’avventura “Ventimila leghe sotto i mari”, ma dal finale misterioso e drammatico, man mano che le ore passano. Non si hanno ancora notizie del miliardario britannico Hamish Harding (nel 2022 fece un viaggio nello spazio). Ma anche degli altri compagni di viaggio, ricchissimi esploratori Paul Henry Nargeolet, Shahzada Dawood e Stockton Rush, che si sono avventurati tra gli abissi dell’oceano dove si trova il relitto del Titanic. Ricercati dai soccorritori, erano imbarcati nel piccolo sommergibile Titan che conduce i turisti fino a una profondità di 3.800 metri e a circa 640 chilometri di distanza dall’isola canadese di Terranova. Non turisti per caso. Non un viaggio last minute e in economy. Ecco come funziona e quanto costa un viaggio alla scoperta del Titanic.

Sottomarino scomparso: come funzionano e quanto costano le visite al Titanic

Il sommergibile sottomarino Titan ha una capienza massima di 6 persone (inclusi i due membri dell’equipaggio) ed è al terzo anno di attività. Il tour immersivo dura 8 giorni e 7 notti in un sottomarino, ma non è come andare in un rifugio alpino o staccare dalla terra ferma.

Infatti, a bordo sono disponibili wi-fi e bagno accessoriato. Il servizio di connessione alla rete internet viene coperto dai satelliti Starlink del magnate Elon Musk. La spedizione inabissatasi nel mistero era stata organizzata dalla compagnia privata OceanGate Expeditions.

Prima del partire per il viaggio, i clienti devono partecipare a un corso di formazione per la sicurezza, della durata di qualche ora. Niente di apparentemente complicato.

L’organizzazione consente di esplorare dagli oblò il relitto del celebre transatlantico affondato nella notte tra il 14 ed 15 aprile del 1912, a seguito del quale persero la vita 1523 dei 2223 passeggeri imbarcati; ne fecero le spese soprattutto i lavoratori e i rappresentanti della classe povera e disagiata. Ora si teme per la vita di questi turisti eccellenti.

“Questa è la tua occasione per uscire dalla vita di tutti i giorni e scoprire qualcosa di veramente straordinario”, è il claim della Ocean Gate Expedition che tre anni fa si prefisse l’obiettivo di portare per la prima volta un gruppo di facoltosi turisti a vedere da vicino il Titanic, in totale sicurezza, e in un ambiente adeguato ai cambi di pressione.

Quanto costa visitare il Titanic in sottomarino

Un viaggio completo, della durata di 8 giorni, costa 250mila dollari a persona (quasi 230mila euro). Ma si può partire anche da un minimo di 125mila dollari. L’imbarcazione viene gestita dal tour operator OceanGate Expeditions. Ora gli agenti e i soccorritori della Guardia Costiera di Boston sono alla ricerca del sottomarino sfuggito ai radar. La ricostruzione delle ipotesi è affidata all’esperto Alistair Greig. Potrebbe essersi verificato un grave guasto tecnico.