Continuano le ricerche del Titan, il sottomarino disperso durante una visita al Titanic. A bordo ci sarebbero cinque persone e ossigeno solo per 96 ore.

Titan, le ricerche del sottomarino disperso durante una visita al Titanic: “Ossigeno solo per 96 ore”

Il Titan non si trova. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno continuando le ricerche, con “tutte le risorse disponibili” per cercare il sottomarino disperso nell’Oceano Atlantico. Il Titan è scomparso domenica 18 giugno 2023, quando si è immerso per un’esplorazione sul relitto del Titanic e ha soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno. Le persone a bordo erano cinque quando la Guardia Costiera ha perso il contatto con il sottomarino, dopo un’ora e 45 minuti dall’immersione.

Navi e aerei statunitensi e canadesi sono arrivati nell’area a circa 900 miglia a est di Cape Cod e hanno immerso alcune boe sonar in grado di monitorare fino ad una profondità di 13.000 piedi. John Mauger, contrammiraglio della guardia costiera, ha dichiarato ai giornalisti che si tratta di “un’area remota ed è una sfida condurre una ricerca lì“. La compagnia privata che gestisce il sottomarino, OceanGateExpeditions, ha dichiarato che sta “mobilitando tutte le opzioni” per salvare le persone a bordo. Secondo i social, tra i passeggeri ci sarebbe anche il miliardario britannico Hamish Harding. Gli altri passeggeri sono Shahzada Dawood, fiduciario dell’Istituto SETI, suo figlio Sulemane Stockton Rush, il CEO di OceanGate, la società che ha organizzato la missione e infine l’esploratore francese Paul-Henry Nargeolet di 73 anni.

Sottomarino disperso: cos’è il Titan?

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato su Twitter che una barca in superficie, il Polar Prince, ha perso il contatto con il sottomarino, chiamato Titan, un’ora e 45 minuti dopo l’immersione per l’esplorazione del relitto del Titanic. La spedizione è partita venerdì e la prima immersione era prevista domenica mattina, 18 giugno.

I viaggi, che costano 250 mila dollari a persona, iniziano a St. John’s Terranova. Si solcano 400 miglia nell’Atlantico fino al sito del relitto, come riportato dal sito di OceanGate. Per visitare il relitto, i passeggeri salgono nel Titan, sottomarino per cinque persone, che impiega due ore per scendere a circa 12.500 piedi fino al relitto. Il Titanic è affondato nel 1912 durante il suo viaggio inaugurale, dopo aver colpito un iceberg, uccidendo oltre 1.500 persone.