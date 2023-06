Tragedia negli Stati Uniti. Lo Stato del Kentucky si macchia della morte di un bambino di cinque anni, ucciso accidentalmente da un colpo di arma da fuoco sparato dal fratello di due anni più grande.

Vani i tentativi di salvarlo

La sparatoria è avvenuta in una casa della contea di Jackson intorno alle 17:30 locali di lunedì 19 giugno. Scattato l’allarme sono prontamente intervenuti sul posto i soccorsi, che hanno tentato senza successo di salvare il piccolo: «È una tragedia ogni volta che succede qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere ciò che sta attraversando la famiglia dei due bambini» ha commentato un agente della polizia statale presente sul luogo della sparatoria. Non è chiaro al momento se il possesso dell’arma da fuoco da parte – si presume – di uno dei due genitori sia regolare, né tantomeno in che modo la stessa sia finita nelle mani dell’infante.

Allarme negli Usa

La vicenda del Kentucky è purtroppo l’ennesimo caso di sparatorie accidentali tra bambini avvenute questo mese negli Usa: una bambina di quattro anni è stata colpita e uccisa da un altro bambino in Illinois; a Detroit un bambino di sei anni ha sparato due volte al suo fratellino (sopravvissuto) dopo essersi impossessato di una pistola; un bambino di tre anni è morto dopo essersi sparato in Tennessee.