C’è ancora una speranza per Titan, il sottomarino scomparso durante un’immersione per una spedizione turistica attorno ai resti del Titanic. La Francia ha infatti inviato una nave equipaggiata con una nave per immersioni subacquee, volta alla ricerca del sommergibile e al salvataggio delle persone al suo interno. La nave in questione si chiama Atalante ed è gestita dall’istituto di ricerca Ifremer, una realtà specializzata in ricerche sottomarine anche a grandi profondità. Ifremer utilizza nelle sue ricerche anche il robot Victor 6000, capace di scendere a oltre 6.000 metri di profondità, superando di gran lunga i 3.800 metri della posizione del relitto.

Titan, il contributo di Victor nella ricerca del sottomarino scomparso

Come informa La Repubblica, Victor 6000 non è in grado di sollevare la capsula della OceanGate, ma potrà aiutare nel tentativo di agganciarla a dei cavi gettati dalle navi: il robot è infatti provvisto di braccia meccaniche. L’arrivo della nave Atalante è prevista in serata.

Chi c’è a bordo del sommergibile sparito?

A bordo del Titan risultano esserci il miliardario Hamish Harding, amante delle imprese estreme, il business man pakistano Shahzada Dawood assieme a suo figlio Sulmena, Stockton Rush, ceo e fondatore della OceanGate e il pilota di sommergibili Paul-Henri Nargeolet.