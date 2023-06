Mentre la storia del naufragio del sottomarino Titan Titan assume sempre di più i contorni del dramma, Il figliastro di Hamish Harding, ha scatenato il popolo dei social con il suo comportamento oggettivamente incomprensibile

Il dramma del sottomarino Titan

Dalle stime degli esperti, risulta ormai scaduto il tempo utile per salvare i cinque passeggeri del Titan, il sommergibile per esplorazioni turistiche scomparso due giorni fa nell’area dell’affondamento del Titanic.

Una storia che ormai assume sempre più i contorni del dramma anche se evidentemente non deve forse averlo percepito inizialmente in questo modo il figliastro di Hamish Harding, il miliardario intrappolato da domenica 18 giugno nel sommergibile.

Il commento alla provocazione di una modella

Il giorno dopo, quando già era scattata l’allerta per individuare e soccorrere il sommergibile che non dava più segnali da molte ore, Brian Szasz – questo il nome del figliastro del miliardario britannico – ha condiviso su Twitter la provocazione di una modella di Only Fans.

Poco prima aveva invece aveva chiesto ai suoi follower di pensare alla sua famiglia: “Vi prego, tenete la mia famiglia tra le vostre preghiere”. Una contraddizione che ovviamente non è passata inosservata al mondo dei social.

Le foto del concerto e la giustificazione (poco convincente)

Ma non è finita qui. Nello stesso giorno Szasz ha anche condiviso le foto che lo ritraevano al concerto dei Blink-182 a San Diego. Un’altra mancanza di delicatezza – per usare un eufemismo – che, anche in questo caso, ha scatenato i commenti feroci degli utenti dei social. Tanto che il ragazzo è stato in un certo senso costretto a giustificarsi, tra l’altro con degli argomenti non proprio convincenti: ” Potrebbe sembrare sgradevole essere andato al concerto, ma la mia famiglia approva questa scelta: i Blink-182 mi aiutano a superare i momenti difficil”», ha scritto in un messaggio su Facebook, poi cancellato.