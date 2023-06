L’ossigeno presente sul Titan è ufficialmente finito. Le speranze di ritrovare vivi i cinque passeggeri a bordo del sottomarino disperso si stanno annullando.

Titan, finito l’ossigeno sul sottomarino disperso

Sono ore davvero drammatiche per le famiglie dei passeggeri del Titan, il sottomarino disperso. L’ossigeno è ufficialmente finito e le possibilità di ritrovare vivi i passeggeri si stanno annullando. La tragedia si è consumata nell’Oceano Atlantico, dove da giorni diverse squadre di soccorritori canadesi e statunitensi stanno cercando disperatamente il sottomarino, a bordo del quale ci sono cinque passeggeri, che stavano effettuando un’esplorazione del relitto del Titanic. Purtroppo la corsa contro il tempo sembra essersi conclusa, anche se le ricerche continueranno. L’ossigeno a bordo del sottomarino è ormai finito, per cui le speranze di trovare vivi i passeggeri sono ormai azzerate.

La corsa contro il tempo: l’ossigeno a bordo è finito

Le ore di ossigeno a disposizione dei passeggeri del Titan erano novanta. Secondo i calcoli degli esperti, l’ossigeno è ormai finito e con lui anche le speranze di ritrovare in vita i passeggeri. Nella giornata di ieri i radar dei mezzi di soccorso avevano intercettato dei colpi sordi provenire dalle profondità del mare, che potevano corrispondere a richieste di aiuto. Le ricerche andranno avanti, anche in assenza di possibilità di salvare le persone a bordo del sottomarino. La difficoltà della riuscita dell’operazione è estrema, anche perché il sottomarino potrebbe essersi inabissato in zone mai esplorate dall’essere umano.