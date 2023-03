Sondaggi, effetto Elly Schlein: sale il Pd e cala Fratelli d'Italia

Elly Schlein sembra aver dato nuova linfa al Pd che nei sondaggi politici torna ad attestarsi sopra al 20% delle preferenze. Al contrario, quanto accaduto a Cutro ha avuto impatto negativo su Fratelli d’Italia che rimane, però, primo partito.

Sondaggi politici, cresce il Pd di Schlein: cala Fratelli d’Italia di Meloni

I sondaggi di Euromedia Research per ‘Porta a Porta‘ del 13 marzo fotografano una situazione interessante per quanto riguarda il panorama politico italiano. Nonostante Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni ottengano sempre grandi consensi, la strage di Cutro ha fatto cambiare opinione a più di qualcuno. Secondo i dati, infatti, ben 1 italiano su 2 non ha gradito come il governo ha gestito il tragico evento. Fratelli d’Italia resta comunque il primo partito del Paese con il 29,2% dei consensi. Al contrario, il Pd è in risalita. L’effetto Schlein si fa sentire e il Partito democratico torna a superare il 20% dopo diverso tempo (20,3%).

L’andamento degli altri partiti

Perde ancora qualcosa il Movimento 5 Stelle che passa dal 15,6% al 15%, restando al terzo posto. La Lega di Matteo Salvini, che è quarta e più staccata (9,4%), si fa preferire ad Azione-Italia Viva di un solo punto percentuale. Ultima, di questo gruppetto di testa, Forza Italia, ferma al 6,5%.