Sondaggi politici: calano i consensi per la Meloni, cresce Pd

Gli ultimi sondaggi politici di Euromedia Research evidenziano che nel mese di marzo Fratelli d’Italia ha perso 2,2 punti percentuali, pur restando il primo partito italiano. Anche la Premier Giorgia Meloni vede calare i consensi in suo favore, al contrario risalgono Pd ed Elly Schlein.

Sondaggi politici: sale ancora il Pd, crolla Meloni

I risultati elettorali delle ultime settimane sono stati influenzati in negativo, per quanto riguarda Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, soprattutto dalla strage di Cutro. Dopo quella terribile notte, infatti, il partito ha iniziato a perdere un numero considerevole di consensi, in un trend negativo che non si è ancora arrestato. In decrescita anche gli altri partiti di Centrodestra: la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Chi continua a guadagnare, invece, è il Partito democratico (20,5%). Bene anche il Terzo Polo e Alleanza Verdi-Sinistra. Precipita con un -1,3% il Movimento 5 Stelle.

La scalata di Elly Schlein

Dopo la sua imposizione alle primarie del Partito democratico, Elly Schlein aveva avuto un boom di consensi arrivando nell’ultima settimana di febbraio al 28,4%. Come tutte le scalate, però, si alternano momenti di forte salita e altri di stallo e piccola recessione. È proprio questo che sta

accadendo in questi ultimi giorni, in cui la Schlein è calata di 2,2 punti.