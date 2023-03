Secondo gli ultimi sondaggi politici di Termometro Politico Fratelli d’Italia e il M5% sono in lieve calo, mentre PD e Lega rimangono stabili.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia e M5S in calo

Secondo l’ultimo sondaggio settimanale effettuato da Termometro Politico, realizzato tra il 21 e il 23 marzo, si registra una leggera flessione per la prima forza politica italiana, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Tuttavia, in base alla rilevazione di gradimento, la premier rimane stabile al 43,9%.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, FdI è sceso leggermente al 29,4%, così come il M5S di Giuseppe Conte, in leggero calo e stagno al 16,3%.

Gli altri partiti: bene il PD, stabile la Lega

Proprio i pentastellati infatti sono stati da tempo superati dal Partito Democratico di Elly Schlein, che anche questa settimana conquista il titolo di primo partito d’opposizione, con un solido 18%. Anche la Lega di Matteo Salvini non subisce variazioni e resta al 9%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche in campo, Terzo Polo e Forza Italia sono in leggera crescita, come dimostra la loro risalita, rispettivamente al 7,8% e al 7,7%. +Europa e Italexit si equivalgono (2,4%), seguono Sinistra Italiana/Verdi (2,25), Democrazia Sovrana Popolare (1,5%) e Unione Popolare (1,4%).