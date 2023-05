Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito per le preferenze degli italiani, ma forse a breve dovrà guardarsi le spalle. Il Pd, infatti, dopo il tracollo del 2022 è in lenta e costante risalita. Merito, probabilmente, della segretaria Elly Schlein che ha portato un vento di novità fra i democratici.

Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia e sale il Pd: 7 punti di distanza

Gli ultimi sondaggi politici di Emg per la trasmissione ‘Agorà‘ evidenziano come Fratelli d’Italia si confermi per l’ennesima volta primo partito del Paese. Questa settimana però, FdI perde lo 0,3%, fermandosi a 28 punti percentuali. Scollinano il muro del 20% i democratici: il Pd ha guadagnato 0,5% in pochi giorni. La distanza è ancora importante, ma decisamente inferiore anche solo rispetto ad un paio di mesi fa. Sembra essere in crisi, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 16,1% dopo un ulteriore calo dello 0,2.

Le posizioni degli altri partiti: risale la Lega, cosa accade all’ex Terzo Polo?

Mentre la Lega di Matteo Salvini torna a far sentire la propria voce e ritorna al 9,6% con un guadagno di 0,3, dietro alle sue spalle resta cristallizzato Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi rimangono al 6,5%. Il Terzo Polo ormai scoppiato, Calenda si fa preferire ancora a Renzi; Azione, infatti, è a 3,7% mentre Italia Viva si ferma a 3,1%. Nelle retrovie, Italexit con Paragone pur calando dello 0,1% e attestandosi al 2,6% sorpassa l’alleanza Verdi e Sinistra, che invece registra un meno 0,2% e passa al 2,5%.