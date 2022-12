I risultati dei sondaggi politici Radar Swg hanno rimarcato che Fratelli d’Italia ha ottenuto la percentuale più alta di gradimento espressa dal campione intervistato, confermandosi primo partito italiano, davanti al Movimento 5 Stelle.

Sondaggi politici Radar Swg: Fratelli d’Italia primo partito con il 30,6%, segue il Movimento 5 Stelle

Nella giornata martedì 20 dicembre, sono stati svelati i risultati del sondaggio condotto da Radar Swg. Per quanto riguarda i soggetti intervistati, i risultati scaturiti dall’indagine hanno ribadito che Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si attesta come il primo partito italiano con il 30,6% delle preferenze.

Il secondo partito italiano, stando al gradimento espresso dal campione, è il Movimento 5 Stelle guidato dal presidente Giuseppe Conte con il 17,4%.

A chiudere il podio, invece, c’è il Partito Democratico di Enrico Letta al 14,7%.

I numeri di Lega, Azione e Forza Italia

Qual è invece la situazione per gli altri partiti? La Lega continua a essere in caduta libera: il 9% ottenuto nel sondaggio dimostra in modo evidente la crisi che sta devastando il partito di Matteo Salvini. Seguono, poi, Azione con il 7,8% delle preferenze; Forza Italia al 6,1%; Alleanza Verdi-Sinistra al 4%; +Europa al 2,8%; Italexit per l’Italia al 2,2%; e, infine, Unione Popolare all’1,8%.

Il sondaggio condotto da Radar Swg è basato su un campione rappresentativo nazionale composta da 1.200 cittadini italiani.