Sondaggi politici Youtrend, il PD supera Fratelli d’Italia

Per Agi-Youtrend se si vorasse oggi il PD, così avrebbe il 21,3% dei consensi mentre FdI otterrebbe il 20,9% il Partito Democratico supera Fratelli d’Italia

Secondo la supermedia dei sondaggi politici Youtrend ed Agi il PD supera Fratelli d’Italia ed il testa a testa fra le formazioni di Enrico Letta e Giorgia Meloni segna una altro capovolgimento di posizione dall’ultima rilevazione di Swg che dava un risultato a parti invertite.

Il dato di Youtrend è quello per cui il Partito democratico supera Fratelli d’Italia e torna ad essere il primo partito italiano nelle intenzioni di voto del momento della rilevazione.

Il PD supera ancora Fratelli d’Italia

Una settimana fa formazione guidata da Enrico Letta ha perso lo 0,2%, tuttavia quello del partito della Meloni era stato un calo più “voluminoso” dello 0,6%. Attualmente il PD, così è al 21,3%, mentre FdI insegue al 20,9%.

La Lega è terza ma non più in calo continuo. Youtrend dice che il Carroccio guadagna lo 0,1% e arriva al 16,5%. Buone notizie dopo molte settimane per il Movimento 5 stelle invece, che recupera un importante 0,8% e torna sopra il 13%. Il partito guidato da Giuseppe Conte, che ha recentemente “duellato” con Mario Draghi in tema di spese militari, si è attestato al 13,5%.

Primo calo di Calenda-Bonino

Forza Italia conferma il buon momento e totalizza l’8,2%, uno 0,1% in meno rispetto a sette giorni fa me sempre sopra la quota psicologica del 7%. Scende leggermente anche la federazione tra +Europa ed Azione, che si attesta al 4,7% (-0,2%). Sotto la soglia del 3% Italia Viva di Matteo Renzi è stimata al 2,3%, in calo dello 0,2%. Stessa percentuale stimata per Italexit di Gianluigi Paragone, mentre i Verdi verrebbero scelti dal 2% degli italiani.

Articolo1-Mdp scende invece dal 2% all’1,8%. Chiude Sinistra Italiana stabile all’1,7%.