Sondaggio e scosse politiche a Rouen: cosa cambia prima del voto

A pochi giorni dal voto, la competizione per la guida di Rouen mette in evidenza dinamiche complesse: un sondaggio attribuisce al sindaco uscente, Nicolas Mayer-Rossignol, una posizione di vantaggio, ma emergono segnali che rendono la partita tutt’altro che risolta. Le intenzioni di voto mostrano come il candidato in carica non solo mantenga la base di sinistra, ma pesi anche su segmenti centrali e moderati dell’elettorato.

Contemporaneamente il campo avverso si riorganizza: la lista di centrodestra guidata da Marine Caron fatica a radicare il proprio consenso e registra difficoltà nel conquistare elettori del partito di governo. A complicare lo scenario è il ritorno alla politica locale di Frédéric Sanchez, ex esponente socialista ora vicino a Horizons, che si è inserito nella lista d’opposizione con un ruolo di primo piano.

Il quadro emerso dal sondaggio: numeri e significati

Secondo l’indagine realizzata dall’istituto Cluster 17, il sindaco uscente ottiene consensi che vanno oltre la tradizionale area di sinistra: il rilevamento indica che convince il 28% di elettori definiti centristi e liberali e il 22% di categorie etichettate come refrattarie o sociali-patriote, segmenti che altrove tendono a orientarsi verso il Rassemblement National. Questa capacità di attrazione ha spinto gli analisti a parlare di un profilo di amministratore percepito come coesivo, capace cioè di sommare voti oltre i confini della sua alleanza.

Limiti e punti deboli dell’opposizione

Dal lato avversario, la candidatura di Marine Caron non sembra raccogliere l’intero spettro dei consensi attesi: il sondaggista ha rilevato difficoltà nel recuperare l’elettorato di Renaissance e, soprattutto, un netto scarso appeal presso gli elettori del RN. L’ipotesi avanzata dagli analisti è che l’appoggio formale da parte di formazioni come Horizons, Renaissance e MoDem possa penalizzarla presso un elettorato che si dichiara fortemente critico nei confronti dell’attuale maggioranza nazionale.

Il ritorno di Frédéric Sanchez e le sue conseguenze

Dopo un periodo trascorso in Canada come console generale a Québec, Frédéric Sanchez è rientrato nella politica locale e compare in sesta posizione sulla lista “Réussir Rouen” guidata da Marine Caron. Uomo di lunga esperienza amministrativa — ex sindaco di Petit-Quevilly e già presidente della metropoli — Sanchez motiva il suo ingresso affermando di non perseguire logiche di partito ma di aderire a un progetto che, a suo giudizio, è più realistico sul piano finanziario e operativo.

Critiche al mandato e linea programmatica

Sanchez ha espresso critiche nette nei confronti dell’azione amministrativa di Mayer-Rossignol, indicando temi concreti come sicurezza, indebitamento e manutenzione urbana come priorità trascurate. Dal suo punto di vista la proposta di Caron è caratterizzata da azioni identificate e finanziabili, evitando ciò che definisce come accumulo di progetti irrealizzabili. Questo messaggio è pensato per parlare agli elettori moderati e a chi valuta la gestione pratica della città più che l’appartenenza politica.

Metodo, affidabilità e implicazioni per il secondo turno

Il sondaggio di Cluster 17 è stato condotto con questionari autocompilati online tra l’8 e il 10 marzo 2026 su un campione di 671 persone rappresentative della popolazione di Rouen (di cui 504 iscritte alle liste elettorali). L’analisi è stata corretta con ridressement socio-demografico basato sui dati Insee e con un aggiustamento politico calcolato sulle ricostruzioni dei voti alle consultazioni precedenti; per le 504 persone il margine d’errore è indicato tra 1,9 e 4,5 punti.

Alla luce di questi elementi, lo scenario resta dinamico: l’attrazione del sindaco verso settori non tradizionali potrebbe essere determinante, ma l’avanzata di figure di peso come Sanchez e le difficoltà di Caron nel consolidare tutto l’elettorato di centrodestra mantengono aperte diverse opzioni per il turno successivo. In definitiva, il risultato dipenderà dalla capacità delle liste di trasformare intenzioni in voti effettivi e dalle eventuali alleanze che si definiranno dopo il primo turno.