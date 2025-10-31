Questa mattina, a Sondrio, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto a Bormio. Il mezzo, con a bordo nove studenti e l’autista, è uscito di strada ed è precipitato nel torrente Frodolfo. Sul posto sono intervenuti immediatamente soccorsi, vigili del fuoco e forze dell’ordine per gestire la situazione.

Sondrio, scuolabus esce di strada e precipita in un torrente

I primi a lanciare l’allarme sarebbero stati gli studenti stessi, che hanno contattato i genitori con i loro telefoni. Alcuni familiari e passanti hanno prestato i primi soccorsi, aiutando a estrarre i nove ragazzi dal veicolo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.

Per recuperare lo scuolabus, ormai completamente immerso nel torrente, è stato necessario l’intervento di un’autogrù.

Sondrio, scuolabus esce di strada e precipita in un torrente: ci sono feriti

Secondo la prima ricostruzione riportata da Il Giorno, il conducente, un uomo di 39 anni, avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza e il controllo del mezzo, che si è ribaltato sul fianco sinistro prima di terminare la corsa nelle acque gelide del torrente.

Quattro studenti avrebbero riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo, mentre gli altri presenti sarebbero rimasti illesi. L’autista avrebbe riportato contusioni più serie, ma non è in pericolo di vita.