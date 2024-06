Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e opinionista al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi, ha parlato a cuore aperto della malattia della figlia maggiore, Silvia.

Una “madre imperfetta”

Qualche giorno fa Bruganelli ha condiviso una foto di Silvia su Instagram, quando era ancora una bambina. Scrive, ad accompagnare l’immagine: “Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere… Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io.”

Confessa l’opinionista che sua figlia, ora 22enne, l’ha sempre amata, anche quando lei si sentiva responsabile della sua malattia. “Ormai ho accettato di essere una madre imperfetta”.

La malattia di Silvia

Racconta Sonia Bruganelli il momento difficile che ha passato quando è nata la primogenita: l’operazione al cuore che ha dovuto subire la neonata e l’ipossia che le ha provocato danni irreparabili. Ricorda: “Avevo 27 anni, lei era la mia prima figlia, non avevo sbagliato niente durante la gestazione, ero stata attenta. Paolo aveva 40 anni e spalle più larghe, si è occupato lui di tutto.”

Conclude dicendo che si preoccuperà sempre per Silvia, per il suo futuro. Fortunatamente, la ragazza ha dei fratelli e godrà di una disponibilità economica che non le farà mai mancare niente.