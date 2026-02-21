Nessuno avrebbe mai immaginato che una semplice e piacevole passeggiata lungo la via Panoramica avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. É quanto successo nel pomeriggio di sabato 21 febbraio nella frazione di Rino, nel comune di Sonico in provincia di Brescia: un ragazzo di 26 anni è morto davanti agli occhi increduli e sconvolti della mamma e della zia che in quel momento si trovavano con lui.

La ricostruzione dei fatti.

Passeggiata finisce in tragedia: morto 26enne, mamma e zia sotto choc

I tre, mamma, figlio 26enne e zia, stavano facendo una tranquilla passeggiata lungo la via Panoramica di Sonico quando improvvisamente tutto è tragicamente mutato. Le due donne hanno assistito incredule alla morte del giovane e, sotto choc, non hanno potuto fare altro che allertare i soccorsi, giunti rapidamente sul posto. Il personale sanitario però nulla ha potuto fare per salvare il ragazzo, del quale è stato dichiarato il decesso.

Stando alla ricostruzione dei fatti il 26enne si sarebbe improvvisamente accasciato a terra dopo aver accusato un malore. Mamma e zia hanno chiamato il 113 ed in pochi istanti sono arrivati i soccorsi sanitari oltre, data la situazione molto grave, ad un elisoccorso decollato da Brescia. Sono stati messi in atto i tentativi di rianimazione ma non è stato possibile salvare il giovane. Stando a quanto riportato da Brescia Today il 26enne soffriva di crisi epilettiche: le indagini, vi lavorano i carabinieri della compagnia di Breno, dovranno chiarire se tale condizione possa aver contribuito a provocare il malore fatale.