Conchita Wurst, pseudonimo di Thomas Neuwirth, è una cantante austriaca diventata famosa per aver vinto l’Eurovision Song Contest 2014 con il brano “Rise Like a Phoenix”. Qualche anno fa Conchita ha confessato di essere sieropositiva.

Conchita Wurst, la confessione: “Sono positiva all’Hiv”

Sono passati già parecchi anni da quando Conchita Wurst ha rivelato di essere positiva all’Hiv.

Per farlo aveva usato i social, pubblicando un longo post su Instagram in tedesco. Sul motivo per cui non lo aveva detto prima: “non volevo rendere pubblica questa informazione per diverse ragioni, voglio citarne solo un paio qui: la più importante era la mia famiglia, che sapeva e mi ha supportato incondizionatamente dal primo giorno. Gli avrei risparmiato l’attenzione di avere un figlio, nipote e fratello con l’Hiv. Allo stesso modo i miei amici ne sono a conoscenza da un pò e stanno trattando la cosa con imparzialità che auguro a tutti coloro che si ritrovino nella mia situazione.” Ma, perché Conchita Wurst lo ha rivelato?

Conchita Wurst: ecco perché ha confessato di essere positiva all’Hiv

Sempre su Instagram diversi anni fa, la cantante austriaca Conchita Wurst ha rivelato di aver dovuto rivelare la sua malattia in quanto aveva ricevuto una mail contenente una minaccia di ricatto da parte di una persona che conosceva e che le avrebbe chiesto dei soldi in cambio del silenzio. “Confessare è meglio. Non potevo permettere lo facesse un’altra persona al posto mio. Spero di dare agli altri il coraggio necessario a fare un altro passo contro la stigmatizzazione di quelli che hanno contratto l’Hiv.“