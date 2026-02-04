Ylenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello Giuseppe il quale, nella notte, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: “Sono stato io“.

Omicidio di Ylenia Musella, il fratello: “Sono stato io”

L’intera comunità di Ponticelli, e non solo, è sconvolto per la morte di Ylenia Musella, di soli 22 anni, uccisa con una coltellata alla schiena.

Nella notte il fratello, Giuseppe Musella, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: “Sì, sono stato io“. Una ragazza bellissima era Ylenia, descritta dagli amici come “il sole in persona”, ma con una situazione famigliare difficile, secondo quanto ricostruito il padre si troverebbe in carcere per omicidio e anche la madre sarebbe stata arrestata. Ma, perché è stata uccisa?

Omicidio di Ylenia Musella, è stato il fratello: il movente

La Procura di Napoli ha disposto per Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, un fermo con l’accusa di omicidio volontario, nell’inchiesta coordinata dal pm Ciro Capasso. Giuseppe, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella ma, perché? Secondo quanto riportato da Repubblica il giovane avrebbe detto che “avevamo litigato, ho lanciato il coltello verso di lei ma non pensavo di colpirla davvero.” Una versione che ovviamente andrà approfondita dagli inquirenti, per capire se sia andata davvero così o meno. Resta il dolore per la scomparsa di una ragazza di soli 22 anni che, tra l’altro, scriveva parole colme d’amore proprio per il fratello: “non vorrei mai vederti soffrite perché se stai bene tu, sto bene anche io. Sei tutto per me, sei il bene più prezioso.”