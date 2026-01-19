Il figlio di Sophia Loren, Carlo Ponti Jr, è stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier. Il direttore d’orchestra ha raccontato come sta la madre che, ricordiamo, ha 91 anni.

Sophia Loren, parla il figlio Carlo Ponti Jr, ospite di Mara Venier

Carlo Ponti Jr, figlio dell’icona del cinema, Sophia Loren, è stato ospite del salottino di Mara Venier a “Domenica In“.

Tra gli argomenti trattati, il direttore d’orchestra non ha potuto non parlare della madre: “mia madre è sempre stata molto conviviale. E’ nata nella povertà questa l’ha resa una donna del popolo, di tutti.” E sull’infanzia vissuta con mamma Sophia: “io non mi sono mai reso conto della leggendarietà di mia madre ma è un onore per me essere il figlio di un’icona culturale.” E ancora: “ci portava sempre sul set con lei. Geloso di mamma? Non lo sono mai stato anzi sono sempre stato fiero di lei. Inoltre non mi ha mai imposto niente, mi ha sempre appoggiato in tutto.“

Sophia Loren, come sta? Il figlio rompe il silenzio

Nel corso della conversazione a “Domenica In” tra Mara Venier e il figlio di Sophia Loren, Carlo Ponti Jr, il direttore d’orchestra ha anche rotto il silenzio su come sta l’attrice che, ricordiamo, lo scorso settembre ha compiuto 91 anni. Carlo ha spiegato che le sue condizioni di salute sono stabili, con la Venier che ha ricordato la foto circolata proprio il giorno del compleanno dell’attrice: “Sophia ti vogliamo tanto bene. Siamo sempre con te e vicini a te. Ho visto la foto del suo ultimo compleanno, l’ho vista gagliarda.“