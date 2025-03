Sophie Codegoni e il gossip su un nuovo amore: chi è il misterioso calciatore?

Dopo la rottura con Alessandro Basciano, si parla di un possibile nuovo legame per Sophie.

Il ritorno al centro del gossip

Negli ultimi mesi, Sophie Codegoni ha attirato l’attenzione dei media e dei fan per la sua vita sentimentale tumultuosa. L’ex volto del Grande Fratello Vip 6 ha vissuto una rottura drammatica con il dj e influencer Alessandro Basciano, avvenuta a pochi mesi dalla nascita della loro bambina, Celine Blue. Questa separazione ha portato a una serie di accuse reciproche, culminando in una denuncia per stalking da parte di Sophie nei confronti di Basciano. Ora, secondo recenti voci, la giovane potrebbe aver ritrovato l’amore, questa volta con un calciatore.

Il misterioso calciatore

Le speculazioni su un possibile nuovo legame di Sophie sono state alimentate da Deianira Marzano, esperta di gossip, che ha condiviso una storia su Instagram in cui accenna a una nuova coppia formata da un ex concorrente del Grande Fratello Vip e un calciatore. Gli utenti del web hanno iniziato a fare congetture, e tra i nomi emersi c’è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina. Deianira ha risposto a queste supposizioni con un enigmatico “così pare”, alimentando ulteriormente il mistero.

Attesa di conferme

Nonostante il fermento mediatico, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa nuova relazione. Sophie e Nicolò non hanno rilasciato dichiarazioni, lasciando i fan in attesa di notizie. La situazione è delicata, considerando il recente tumulto nella vita di Sophie e il desiderio di mantenere la privacy. Tuttavia, l’interesse del pubblico è palpabile, e molti sperano di scoprire se ci sia davvero qualcosa di più tra i due. Nel frattempo, Sophie continua a concentrarsi sulla sua vita da madre, dedicando tempo alla piccola Celine Blue, mentre il gossip continua a circolare.