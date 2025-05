Il fascino della chirurgia estetica

La chirurgia estetica è diventata un argomento di discussione sempre più presente nel mondo dello spettacolo, e Sophie Codegoni è una delle figure più emblematiche di questo fenomeno. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer affermata, ha condiviso il suo percorso di trasformazione, attirando l’attenzione di fan e critici.

Genny Urtis, noto chirurgo e dermatologo, ha recentemente analizzato il suo aspetto in un episodio della sua rubrica Bisturi fatale, rivelando i dettagli degli interventi a cui si è sottoposta nel corso degli anni.

Un cambiamento visibile

Osservando le immagini di Sophie da adolescente, è evidente che la sua bellezza è frutto non solo di un naturale processo di crescita, ma anche di scelte chirurgiche consapevoli. Urtis ha evidenziato come l’influencer abbia modificato il suo viso attraverso interventi mirati, tra cui il ritocco delle labbra, del naso e del seno. Queste operazioni, unite a trattamenti con vitamine e amminoacidi, hanno contribuito a creare l’immagine che oggi conosciamo. La trasformazione è così marcata che Urtis ha definito il risultato come “incredibile”, suggerendo che Sophie possa essere considerata un esempio per chi desidera migliorare il proprio aspetto.

Le reazioni del pubblico

Nonostante il supporto di alcuni, il percorso di Sophie non è esente da critiche. Molti utenti sui social esprimono preoccupazione per la sua magrezza e per i messaggi che la sua immagine potrebbe trasmettere, specialmente alle giovani ragazze. Alcuni