Dramma a Diamante, in provincia di Cosenza: due ragazzi di 17 anni si sono sentiti male dopo aver mangiato un panino comprato da un venditore ambulante. Si sospetta un’intossicazione da botulino.

Diamante, sospetta intossicazione da botulino: gravi due 17enni in ospedale

Due ragazzi di 17 anni si sono sentiti male dopo aver mangiato un panino con i broccolo acquistato da un venditore ambulante a Diamante, Calabria, dove si trovavano in vacanza.

Gli adolescenti hanno subito manifestati sintomi gravi, quali vomito e offuscamento della vista, sintomi che hanno subito fatto pensare a un’intossicazione da botulino. I due 17enni sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, e ora sono ricoverati in terapia intensiva.

Diamante, sospetta intossicazione da botulino: in attesa delle analisi

Due ragazzi di 17 anni sono ricoverati in ospedale dopo aver manifestato i sintomi di una intossicazione da botulino. Saranno però le analisi a stabilire con certezza se, nel loro organismo, sia davvero presente la tossina, considerata una delle più pericolose al mondo. Una volta ottenuti i risultati, i medici potranno adottare il trattamento specifico per i due 17enni. Se fosse confermata l’intossicazione, con molta probabilità è legata al consumo del panino che era stato preparato e poi conservato in maniera impropria.