Festa di paese si trasforma in incubo: sei intossicati da botulino, condizion...

Festa di paese si trasforma in incubo: sei intossicati da botulino, condizion...

Doveva essere una serata di festa e tradizione, ma si è conclusa con sirene e ricoveri in ospedale. Sei persone sono rimaste intossicate da botulino dopo aver consumato cibo servito a una sagra locale. I pazienti sono attualmente ricoverati e sottoposti a cure specifiche, mentre le autorità indagano sull’origine del caso.

Intossicati a una festa: ordinanza di sospensione e valutazioni sanitarie

Dopo approfondite verifiche condotte dalla Asl di Ogliastra, il sindaco di Tortolì ha deciso di sospendere la somministrazione di alimenti e bevande dopo l’intossicazione alimentare. Questa misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi per la salute.

Considerando che il periodo di incubazione del botulino è stimato tra i 5 e i 7 giorni, le autorità sanitarie ritengono che non siano da aspettarsi nuovi casi collegati a questo episodio. Le indagini proseguono per accertare con precisione le cause e assicurare che tutti i responsabili vengano individuati.

Dramma a una festa: mangiano street food, sei intossicati da botulino. Le loro condizioni

Sei persone, tra cui un bambino di 11 anni e una ragazza di 14, sono attualmente ricoverate in condizioni critiche a seguito di un’intossicazione alimentare verificatasi durante la ‘Fiesta Latina’ svoltasi in piazza a Monserrato, nel Cagliaritano.

I pazienti, che avrebbero consumato cibo presso un chiosco di street food, si trovano ora in terapia intensiva. Tra loro anche il padre del bambino, trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa della gravità delle sue condizioni. Tre dei casi sono assistiti all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre gli altri due sono ricoverati al Policlinico Casula di Monserrato.

Le prime ipotesi indicano un’intossicazione da botulino, un sospetto che ha spinto le autorità sanitarie a intervenire tempestivamente. I carabinieri del Nas hanno avviato indagini approfondite, focalizzandosi soprattutto sullo stand messicano dove erano serviti tacos e la salsa guacamole.