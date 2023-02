Sostenibilità: Federmanager, la via del management per nuovi modelli di sviluppo 

Sostenibilità: Federmanager, la via del management per nuovi modelli d...

(Labitalia) – "Per il mondo dell’impresa e del management la realizzazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile ha ormai assunto una rilevanza notevole. Sono le leve che ci aiuteranno a costruire una collettività più consapevole e capace di promuovere un’economia sana, sostenibile e competitiva, in questo arco di tempo che ci avvicina al Giubileo del 2025". Lo ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager e Cida intervenendo stamane all’incontro 'L’economia di Francesco, nuovi modelli di sviluppo sostenibile' in diretta su Raiplay.

L’appuntamento di oggi rientra in un ciclo di incontri organizzati da RadioRai e condotti da Maria Carfora in vista dell’anno giubilare, con la partecipazione di personalità vaticane, laiche, culturali, politiche ad approfondire vari aspetti legati alla ricorrenza del 2025.

Maria Carfora ha così introdotto il tema dell’incontro: "Il termine sostenibilità ha un uso sempre più frequente nella nostra quotidianità. Il senso della parola si è evoluto e partendo da una dimensione ambientale si è passati ad intenderne anche una economica e sociale".

"Il management vuole svolgere un ruolo attivo nella costruzione di un futuro eticamente ed economicamente sostenibile -ha affermato il presidente Cuzzilla- sia nel modo di fare impresa che nella società, offrendo nuove vie all’attuale crisi ambientale e sociale. Le soluzioni che concretamente si stanno sperimentando riguardano lo sviluppo del welfare aziendale, la diffusione di politiche di conciliazione vita-lavoro, una migliore gestione del tempo, l’investimento in formazione e, più in generale, un’attenzione alla persona come principale risorsa del fare impresa".

All’evento di oggi insieme a Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager e Cida, sono intervenuti Carlo Nordio, ministro della Giustizia, S.E. Nunzio Galantino, presidente amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, Alberto Oliveti, presidente Enpam e Manlio Guadagnuolo, commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica. Presente in sala anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.