Prima della terribile tragedia del sottomarino Titan, nel corso degli anni, si sono verificati altri terribili incidenti. Scopriamo insieme i peggiori della storia.

Sottomarini e sommergibili: i peggiori incidenti della storia prima del Titan

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda la tragedia del mini sommergibile Titan, imploso durante una spedizione per raggiungere i resti del Titanic, con cinque persone a bordo. Prima di questo episodio, però, è già successo che la scomparsa di sottomarini e sommergibili si sia trasformata in una terribile tragedia. Ci sono stati davvero pochi casi di salvataggio nelle profondità del mare, ma è giusto citare quello di due ex piloti della Marina Usa nel settembre 1973. Usavano un piccolo sommergibile, il Pisces III, per posizionare dei cavi telefonici sui fondali, ma ad un certo punto il batiscafo è sprofondato a quasi 500 metri sott’acqua. Le squadre di soccorso hanno lavorato per due giorni senza sosta e gli uomini furono salvati quando mancavano solo 12 minuti all’esaurimento dell’ossigeno.

Il resto dei casi non ha avuto degli epiloghi così fortunati. Nel 1963 il sottomarino Usa a propulsione nucleare Thresher, con 129 uomini a bordo, si è inabissato durante un’esercitazione a Sud-Est di Cape Cod, in Massachusetts. La causa più probabile fu quella di un problema elettrico che avrebbe impedito al mezzo di fermare l’immersione rapida che stava eseguendo.

Sottomarini e sommergibili, peggiori incidenti: dallo Scorpion al San Juan

Nel 1968 il sottomarino d’attacco statunitense Scorpion è scomparso nell’Oceano Atlantico con 99 persone a bordo. Il relitto è stato trovato solo qualche mese dopo, a ottobre, a sud-ovest delle Azzorre, ma le cause del disastro sono ancora un mistero. Nel 2000 il sommergibile K-141 Kursk, tra i più moderni della Marina russa, si è inabissato a causa di due esplosioni durante un’esercitazione nel Mare di Barents. Si tratta del più grande incidente della storia navale russa, in cui sono morti 118 uomini. Nel novembre del 2017 il sottomarino argentino ARA San Juan è scomparso con 44 persone a bordo. Il relitto è stato ritrovato l’anno seguente ad una profondità di 900 metri, al largo della penisola di Valdes, in Patagonia, grazie all’uso di un sommergibile telecomandato dalla nave americana Ocean Infinity.