La storia di Suleman, morto a soli 19 anni sul sottomarino Titan, su cui ha deciso di salire solo per accontentare suo padre, in occasione della festa del papà.

Sottomarino Titan, la storia del 19enne Suleman: morto per far felice papà

Suleman, di soli 19 anni, aveva deciso di salire sul sottomarino Titan per accontentare il suo papà, visto che lo scorso weekend, negli Stati Uniti, si è celebrata la festa del papà. “Mio nipote aveva confessato a un nostro parente di non sentirsi pronto” ha raccontato Azmeh Dawood, sorella maggiore dell’uomo d’affari Shahzada Dawood, tra le cinque vittime della catastrofica implosione del Titan, insieme al figlio Suleman. Il padre voleva fare questo viaggio alla scoperta del relitto del Titanic, ma il figlio aveva molta paura di salire su quel sottomarino. Non voleva deludere il suo papà e ha accettato come regalo per questa festività.

Sottomarino Titan, la paura di Suleman: “Resterà nella storia”

Il giovane Suleman era spaventato, anzi terrorizzato, per via dell’escursione in fondo al mare da 250 mila dollari. Lo ha fatto solo per accontentare il genitori nel giorno della festa del papà, ma purtroppo è rimasto vittima di questa tragedia. “Adesso resterà nella storia dopo questa tragedia” ha raccontato la zia, che ha parlato anche dell’angoscia che hanno provato dopo la scomparsa del Titan, fino al drammatico epilogo. Azmeh ha ricordato che suo fratello “fin da piccolo era ossessionato dal Titanic“. “Mio nipote è diventato parte della leggenda del Titanic perché questa tragedia verrà per sempre associata al naufragio della nave” ha aggiunto la donna, sottolineando che in questo modo suo fratello “ha realizzato il suo sogno“.