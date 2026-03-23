Sottosegretario Delmastro e il caso 'Le 5 Forchette': indagine su intestazioni e finanziamenti

Il sottosegretario Andrea Delmastro sarà ascoltato dalla Commissione Antimafia per la sua partecipazione a una società riconducibile alla famiglia Caroccia: tensione politica e indagini in corso

La vicenda che porta il nome di Andrea Delmastro davanti alla Commissione Antimafia parte da una partecipazione societaria e si è rapidamente trasformata in un caso politico e giudiziario. Il sottosegretario alla Giustizia è stato citato per fornire chiarimenti sulla sua presenza nel capitale di Le 5 Forchette, una società che gestisce un ristorante a Roma. L’interesse investigativo non riguarda solo la società in sé, ma la rete di rapporti economici e familiari che la circonda.

La procura ha aperto un fascicolo che ipotizza intestazione fittizia di beni e operazioni di riciclaggio riconducibili alla stessa famiglia proprietaria del locale. Nel registro degli indagati compaiono, tra gli altri, il capofamiglia e la figlia che figura come titolare formale della società; l’inchiesta mira a ricostruire l’origine dei capitali investiti nel settore della ristorazione e la struttura delle società collegate.

La struttura dell’affare e i legami societari

Tra le società attenzionate dagli inquirenti figura proprio Le 5 Forchette, costituita con atto notarile e segnalata dagli investigatori tra le entità che compongono una più ampia galassia aziendale. La Dda di Roma ha acquisito elementi che fanno emergere una possibile operazione di trasferimento di proprietà a terzi, pratica che gli esperti definiscono spesso come meccanismo per nascondere il reale beneficiario. L’obiettivo degli accertamenti è verificare se i flussi finanziari che hanno alimentato l’attività ristorativa abbiano origini lecite o provengano da circuiti illeciti.

Accertamenti e perimetro delle indagini

Il fascicolo, aperto dalla Dda di Roma, elenca diverse società collegate alla famiglia sotto indagine e chiede la ricostruzione del percorso dei capitali. Per gli inquirenti sono rilevanti sia i documenti societari sia gli eventuali prestiti o apporti di capitale da soggetti terzi. Il termine tecnico intestazione fittizia indica la registrazione formale di beni a nome di persone che non siano i reali titolari economici, una pratica che può essere utilizzata per ostacolare la tracciabilità delle risorse.

La posizione pubblica di Delmastro e gli elementi emersi

Secondo quanto ricostruito, il nome di Andrea Delmastro risulterebbe associato alla compagine societaria in qualità di socio o partecipante a un atto costitutivo stipulato davanti a un notaio. Sul piano investigativo e politico pesano anche alcune frequentazioni: risulterebbe che il sottosegretario abbia cenato nel locale in presenza del capofamiglia oggi detenuto, mentre una fotografia attribuita alla fine di gennaio lo ritrae nel ristorante con un rappresentante sindacale della polizia penitenziaria. In un’altra occasione sarebbe stato presente con la dirigente del ministero della Giustizia responsabile dell’ufficio di gabinetto.

Implicazioni delle frequentazioni

La presenza di figure istituzionali o amministrative accanto a soggetti collegati alla famiglia al centro dell’indagine aumenta la sensazione di delicatezza del caso. I magistrati valuteranno se tali frequentazioni e la partecipazione societaria abbiano rilevanza penale o se si tratti di rapporti privati non collegabili a reati. Nel frattempo, la pubblica opinione e l’opposizione politica chiedono spiegazioni dettagliate e trasparenza sulle ragioni e le modalità della partecipazione di Delmastro.

Reazioni politiche e richieste di chiarimento

La vicenda ha rapidamente assunto un rilievo politico: i gruppi di opposizione hanno chiesto le dimissioni del sottosegretario e richiesto al presidente del Consiglio di riferire in Aula. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere la revoca dell’incarico e ha depositato un’interrogazione urgente nei confronti dei ministri competenti. Posizioni analoghe sono arrivate da altri schieramenti che chiedono un chiarimento pubblico e misure immediate qualora emergessero responsabilità.

Il confronto istituzionale

Oltre alle richieste di sfiducia politica, la vicenda apre un confronto sulle prassi di nomina e sui controlli preventivi che dovrebbero accompagnare figure istituzionali. La Commissione Antimafia eserciterà il suo ruolo di verifica ascoltando il diretto interessato; l’esito dell’audizione potrà influire sia sugli sviluppi giudiziari sia sulle valutazioni politiche che determineranno la permanenza o meno dell’esponente nel ruolo di governo.

Profilo personale e precedenti che pesano sul caso

Andrea Delmastro, 51 anni, svolge la funzione di sottosegretario alla Giustizia nel governo guidato da Giorgia Meloni ed è tra i volti noti di Fratelli d’Italia. Avvocato penalista di formazione, ha iniziato la sua attività politica a livello locale negli anni Novanta. Il suo curriculum pubblico è costellato anche da episodi giudiziari e politici: in passato è stato condannato in primo grado per la diffusione di informazioni riservate relative alle condizioni di detenzione di un detenuto sottoposto al regime del 41-bis, e la sua presenza a un evento di fine anno aveva suscitato polemiche quando un episodio di sparo da parte di un altro esponente politico provocò un ferito.

Prospettive e prossimi sviluppi

Nei prossimi giorni l’audizione presso la Commissione Antimafia rappresenterà un momento chiave per chiarire la posizione di Delmastro. Le valutazioni degli organi giudiziari procederanno parallelamente a quelle politiche: la possibilità di accertamenti aggiuntivi, acquisizione di documenti e interrogatori potrà fornire elementi utili a chiarire l’effettivo ruolo del sottosegretario nella compagine societaria. Sul piano pubblico, la vicenda resta al centro del dibattito tra richieste di trasparenza e la necessità di distinguere le responsabilità personali da quelle giudiziarie.