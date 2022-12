In Spagna, in prossimità di Barcellona, è stato segnalato lo scontro tra due treni che trasportavano un consistente numero di passeggeri.

A seguito dell’accaduto, è stata segnalata la presenza di oltre 150 feriti.

Spagna, scontro tra due treni carichi di passeggeri a Barcellona: oltre 150 feriti

L’incidente ferroviario in Spagna si è consumato nella mattinata di mercoledì 7 dicembre, alle 07:50 circa. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, i due convogli carichi di passeggeri stavano viaggiando verso Barcellona in autonomia e sicurezza quando, per cause in fase di accertamento, si sono improvvisamente ritrovati a viaggiare sullo stesso binariomarciando uno dietro l’altro.

L’impatto si è poi verificato nei pressi della stazione di Montcada i Reixac-Manresa, in Catalogna, dove sono prontamente accorsi decine di ambulanze e uomini dei servizi di emergenza.

L’operatore ferroviario spagnolo, Renfe, intanto, ha subito attivato il protocollo stabilito per incidenti analoghi, operando in collaborazione con la Protezione Civile e con il Sistema di emergenza medica del Paese. Sul posto, inoltre, si sono recati anche squadre dei vigili del fuoco afferenti a diverse unità di pronto intervento medico per assistere gli oltre 150 feriti.

I vigili del fuoco hanno anche dovuto sbloccare le porte dei due treni per consentire ai passeggeri di uscire dai vagoni prima di affidarli alle cure dei sanitari.

Testimonianze e intervento dei soccorsi

La Protezione Civile ha comunicato che non sono stati riscontrati feriti gravi. La maggior parte, infatti, sono stati medicati sul posto e solo un numero esiguo di passeggeri ha chiesto di essere portato in ospedali. Anche in questi casi, nessuno dei pazienti ha riportato ferite significative.

In merito all’incidente, alcuni soccorritori hanno spiegato: “I treni interessati sono stati evacuati in meno di mezz’ora e nessuna persona è rimasta intrappolata nei vagoni”.

“Stavamo aspettando il treno e abbiamo sentito uno schianto, il treno fermo si è mosso di due metri e si è fermato. Molte persone sono cadute per l’impatto perché il treno era molto pieno”, hanno detto invece dei testimoni ai quotidiani locali.

Intanto, Renfe ha reso noto che sono in corso una serie di accertamenti al fine di risalire alle cause dell’incidente e ha annunciato che, a distanza di 90 minuti dal sinistro, la circolazione sulle linee ferroviarie interessate dall’incidente è stata regolarmente ripristinata.