Guia Moretti si era trasferita in Spagna per studiare durante un programma di scambio culturale. In Italia frequentava il quarto anno al liceo linguistico Girolamo Bagatta di Desenzano del Garda.

Spagna, ragazza italiana morta in un incidente

Sabato 18 novembre Guia si trovava in macchina insieme alla famiglia ospitante. I tre stavano viaggiando all’altezza di Santa Maria de la Alameda, a poco più di 50 km da Madrid, quando la macchina è stata coinvolta in un frontale con un’altra vettura. In base a quanto riportato dal quotidiano BresciaOggi, l’impatto è stato violentissimo. Nel sinistro hanno perso la vita i due genitori spagnoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari. Secondo le prime ricostruzioni la 17enne sarebbe stata estratta viva dai rottami e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate. Versano in gravi condizioni anche le altre due ragazze, di 16 e 18 anni, ricoverate a Madrid. I genitori di Guia sono in volo per la Spagna per identificare il corpo e svolgere le procedure burocratiche necessarie per far rientrare la salma in Italia.

Il cordoglio degli amici

La studentessa aveva scelto di intraprendere il programma di studio all’estero per migliorare il suo spagnolo. Sui social si era mostrata subito entusiasta della nuova esperienza. “Ogni ragazza italiana ha bisogno della sua migliore amica spagnola” aveva scritto su TikTok. “Torna presto, ci manchi” le avevano risposto gli amici nelle scorse settimane. La comunità si è stretta intorno alla famiglia. Il liceo ha diffuso la notizia tramite un comunicato.