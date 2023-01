Sparano sulla folla durante una festa di compleanno in casa: 8 morto e 4 feriti

Sparano sulla folla durante una festa di compleanno in casa: 8 morto e 4 feriti

Alcune persone hanno fatto irruzione durante una festa di compleanno in una casa a Gqeberha, sparando a caso sui presenti. Il terribile bilancio è di otto persone uccise e quattro ferite. Il fatto è avvenuto domenica sera, 29 gennaio, durante un momento di gioia che in poco tempo si è trasformato in una tragedia.

Il proprietario di casa è stato ucciso insieme a diversi amici e parenti. Secondo quanto ricostruito, ad aprire il fuoco sarebbero stati due uomini armati non ancora identificati, che hanno sparato a caso sugli ospiti della festa che stavano ballando nel cortile di casa. “Il proprietario di casa stava festeggiando il suo compleanno quando due uomini armati sconosciuti sono entrati nel cortile e hanno iniziato a sparare contro gli ospiti a caso” ha spiegato la polizia in un comunicato.

Quando i soccorsi sono arrivati, sette delle otto vittime erano già decedute. Si tratta di quattro uomini e tre donne, mentre altri cinque feriti sono stati portati in ospedale, dove uno di loro è morto poco dopo. “Queste vittime sono state uccise da criminali e non ci fermeremo fino a quando non scopriremo cosa è successo e chi è stato responsabile di questo attacco insensibile e a sangue freddo contro queste vittime ignare” ha dichiarato il commissario di polizia del Capo orientale Nomtheleli Lilian Mene.

La caccia all’uomo è iniziata e per il momento non sono stati effettuati arresti. “Sappiamo che tutti sono arrabbiati e vorrebbero che agissimo velocemente, ma chiediamo un po’ di spazio in modo da svolgere il lavoro a fondo” ha aggiunto i lcapo della polizia.