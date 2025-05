Un agguato in pieno giorno

Questa mattina, intorno alle 6.30, un uomo è stato vittima di un agguato a Vitinia, un quartiere situato nel quadrante sud di Roma. L’episodio è avvenuto in via Ostiense, dove l’uomo, un cittadino egiziano di 27 anni, si trovava a bordo della propria auto. Secondo le prime ricostruzioni, un altro veicolo lo ha affiancato e da questo sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, colpendo la vittima in varie parti del corpo, inclusi testa e addome.

Le condizioni dell’uomo

Immediatamente dopo l’agguato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente versa in gravi condizioni. La rapidità dei soccorsi è stata fondamentale per cercare di salvargli la vita. Gli investigatori stanno cercando di capire le dinamiche dell’accaduto e di risalire all’identità degli aggressori, che sono riusciti a fuggire dopo il colpo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione e della compagnia di Ostia, sono al lavoro per ricostruire la scena del crimine. Sono stati raccolti elementi utili per le indagini, ma al momento non ci sono arresti. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e stanno interrogando testimoni che potrebbero aver assistito all’agguato. La comunità locale è scossa da questo episodio di violenza, che riporta alla luce il tema della sicurezza in una delle aree più popolate di Roma.