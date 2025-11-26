Home > Cronaca > Sparatoria a Washington D.C.: coinvolti due membri della Guardia Nazionale

Sparatoria a Washington D.C.: coinvolti due membri della Guardia Nazionale

Un attacco sorprendente nei pressi della Casa Bianca ha coinvolto membri della Guardia Nazionale, con un sospetto già arrestato.

Un evento drammatico ha scosso il centro di Washington D.C. quando due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti da proiettili in una sparatoria avvenuta a pochi passi dalla Casa Bianca. L’incidente, verificatosi nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali, generando preoccupazioni sulla sicurezza in una delle zone più emblematiche della capitale.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente dopo che i residenti hanno segnalato di aver udito colpi di arma da fuoco nei pressi della stazione della metro Farragut. L’area attorno a Farragut Square è stata immediatamente isolata mentre i servizi di emergenza si affrettavano a soccorrere i feriti. Al momento, le condizioni dei membri della Guardia rimangono sconosciute, poiché le autorità non hanno rivelato ulteriori dettagli sui loro infortuni.

Dettagli sulla sparatoria

La sparatoria si è verificata in uno dei quartieri più trafficati di Washington D.C., a pochi isolati dalla residenza presidenziale. Le autorità hanno confermato che i due feriti indossavano l’uniforme della Guardia Nazionale, ma non sono stati forniti nomi o informazioni specifiche riguardanti il loro stato di salute. L’operazione di soccorso è stata coordinata dal Dipartimento di Polizia di Metropolitano, che ha ricevuto supporto da agenzie federali di sicurezza.

Reazione delle autorità e del governo

Subito dopo l’incidente, un sospetto è stato arrestato. Le indagini sono in corso, con la Joint DC Task Force e i membri dei Servizi Segreti attivamente coinvolti nella raccolta di prove. I voli di sorveglianza hanno sorvolato l’area per garantire la sicurezza e monitorare eventuali sviluppi. Il presidente Trump, attualmente in vacanza a Mar-a-Lago per le festività, è stato informato dell’accaduto e la Casa Bianca ha dichiarato di seguire la situazione con attenzione.

Implicazioni sulla sicurezza pubblica

Questo attacco ha riacceso il dibattito sulla sicurezza a Washington D.C., specialmente alla luce della recente presenza di circa 2.000 soldati della Guardia Nazionale dispiegati nella capitale con l’obiettivo di combattere la criminalità e supportare le forze dell’ordine. Sebbene le autorità abbiano sottolineato che non ci sono minacce attive per il pubblico, è stato richiesto ai cittadini di evitare l’area fino a nuovo avviso, mentre le indagini continuano.

Le famiglie dei membri feriti sono state avvisate e gli ospedali della zona si stanno preparando a ricevere i feriti. Questo episodio è uno dei più gravi attacchi contro il personale militare nella capitale negli ultimi anni, e la comunità rimane in allerta mentre si cercano risposte sul movente dell’azione violenta.