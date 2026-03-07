Sparatoria in pieno giorno a Marano: vittima riconosciuta come affiliato al clan Nuvoletta

Questa mattina a Marano di Napoli un uomo con precedenti penali e ritenuto vicino al clan Nuvoletta è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un'auto; i rilievi dei Carabinieri sono in corso

Un agguato ha sconvolto il centro di Marano di Napoli: questa mattina un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di una vettura parcheggiata in via Svizzera, all’angolo con corso Europa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il recupero delle evidenze. Gli investigatori hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Il ritrovamento e i primi riscontri

Secondo le informazioni fornite dalle forze dell’ordine, la vittima era seduta al posto di guida di una Toyota Yaris quando è stata colpita. I soccorritori hanno constatato il decesso sul posto e i carabinieri hanno isolato l’area per i rilievi. Nel veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati 12 bossoli di calibro 9, elementi che saranno analizzati per collegare armi e responsabilità.

Elementi balistici e procedure

Nel veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati 12 bossoli di calibro 9, elementi che saranno analizzati per collegare armi e responsabilità. Gli specialisti del reparto investigazioni scientifiche eseguiranno esami balistici e comparazioni per risalire all’arma utilizzata. Il sequestro delle prove e le operazioni sul luogo vengono condotte secondo il protocollo standard, con l’obiettivo di conservare ogni traccia utile. Le attività comprendono rilievi, repertamento e ricostruzione della traiettoria per determinare il numero e la direzione degli spari.

Chi era la vittima

Le fonti investigative indicano che l’uomo assassinato era un soggetto locale con precedenti penali, ritenuto vicino al clan Nuvoletta. L’identità è stata confermata dalle forze dell’ordine e lo colloca tra gli esponenti noti alle autorità. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste per definire movente e mandanti, senza escludere ipotesi alternative. L’agguato, avvenuto in pieno giorno in una zona centrale, è ritenuto dagli investigatori di stampo camorristico. Restano in corso le verifiche sulle immagini di videosorveglianza e gli accertamenti balistici che potrebbero fornire riscontri utili alle indagini.

Contesto criminale e possibili motivazioni

Gli inquirenti valutano che gli atti di violenza riconducibili alla criminalità organizzata possano derivare da una combinazione di fattori. Tra questi figurano contrasti interni ai clan, regolamenti di conti e dispute per il controllo del territorio. Rilevanti appaiono anche questioni economiche legate ad attività illecite. Per ricostruire il movente, gli investigatori stanno verificando i rapporti personali della vittima, eventuali tensioni recenti e collegamenti con altri episodi registrati nella provincia.

Indagini e reazioni sul territorio

Proseguono le attività investigative dopo il sequestro degli elementi balistici. I Carabinieri hanno raccolto testimonianze dai presenti e acquisito immagini di videosorveglianza che potrebbero documentare i movimenti immediatamente precedenti e successivi all’evento. Le registrazioni verranno incrociate con banche dati e segnalazioni.

Gli inquirenti dispongono inoltre di accertamenti telefonici e ambientali per ricostruire la rete di contatti della vittima e individuare responsabilità. Restano in corso le verifiche tecniche, tra cui ulteriori esami balistici, che potrebbero fornire riscontri utili alle indagini.

Impatto sulla comunità

L’omicidio in pieno giorno in una zona centrale ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Molti richiedono maggiori controlli e misure di sicurezza. Le autorità locali, in coordinamento con le forze dell’ordine, hanno avviato verifiche per ristabilire la serenità del quartiere e contrastare intimidazioni e violenza organizzata.

Le indagini sono in fase iniziale e gli elementi raccolti contribuiranno a chiarire responsabilità e dinamiche dell’accaduto. Nei prossimi giorni le autorità potrebbero fornire dettagli sull’identità completa della vittima e sull’eventuale coinvolgimento di mandanti esterni. La presenza di evidenze balistiche e di testimoni oculari rimane centrale per il prosieguo investigativo; saranno inoltre eseguiti ulteriori accertamenti tecnici per correlare i riscontri.