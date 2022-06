Sparatoria in un supermercato in Germania, il drammatico si è verificato nella cittadina rurale di Schwalmstadt e ha causato la morte di una donna.

Nella giornata di martedì 7 giugno, è stata segnalata la presenza di una sparatoria in un supermercato di Schwalmstadt, una cittadina rurale situata a nord est di Francoforte, in Germania centrale. La notizia è stata diffusa dalla polizia tedesca su Twitter. A quanto si apprende, la sparatoria ha provocato la morte di una donna.

Sulla base delle informazioni diffuse sinora, pare che un uomo sia entrato in un supermarket locale e abbia cominciato a sparare.

In questo frangente, ha colpito e ucciso una donna che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale per poi togliersi la vita.

Uomo entra in un supermarket, uccide una donna e si suicida: il tweet della polizia tedesca

In merito alla sparatoria avvenuta in un supermercato in Germania, il tweet condiviso dalla polizia tedesca riporta informazioni cruciali rispetto alla dinamica dell’accaduto.

Il messaggio, infatti, ha spiegato che in considerazione “di dichiarazioni coerenti dei testimoni, un uomo ha prima sparato a una donna nel negozio di alimentari uccidendola e poi, a quanto pare, si è tolto la vita“.

La polizia locale, inoltre, ha anche riferito che “al momento non ci sono indicazioni del coinvolgimento di terze persone“.

Non è ancora chiaro quale sia stato il movente dell’omicidio ma le forze dell’ordine stanno indagando al fine di chiarire la vicenda. Le due vittime, intanto, sono state identificate come un uomo di 58 anni e una donna di 53.