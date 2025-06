Un giovane 25enne è stato vittima di una violenta aggressione a colpi di pistola mentre si trovava in strada. Dopo essere stato raggiunto dai proiettili, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere operato. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato una serrata caccia all’aggressore, impegnate a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare il responsabile di questo grave episodio di violenza.

Spari contro 25enne in strada, operato d’urgenza

Un giovane di 25 anni è stato gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso in strada a Rozzano, in viale Toscana, ieri sera. Le prime indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia di Corsico indicano che l’aggressione sarebbe legata a una disputa sentimentale.

Secondo i testimoni, l’aggressore, noto alla vittima e agli astanti, avrebbe inizialmente rivolto minacce e insulti al ragazzo, prima di sparare e poi fuggire a piedi.

Il 25enne, che avrebbe qualche precedente, è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano e versa in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Spari contro 25enne in strada, operato d’urgenza: è caccia all’aggressore

L’aggressore è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Permangono dubbi su alcuni dettagli: non è ancora stato accertato se il ferito fosse il vero obiettivo dell’aggressione o se si tratti di una persona intervenuta per sedare il conflitto. Le indagini continuano per identificare il responsabile e chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.