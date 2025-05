Un’aggressione brutale ha scosso la tranquilla cittadina di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove un giovane 20enne ha perso la vita per essere stato ucciso in seguito a una violenta lite. I dettagli dell’aggressione stanno emergendo lentamente, mentre le forze dell’ordine indagano per fare luce su quanto accaduto.

Ucciso un 20enne in strada a Treviso nella notte

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio, Castelfranco Veneto è stata teatro di una tragedia. Un giovane è stato ucciso con diverse coltellate in strada, a pochi passi da una discoteca. La vittima, Lorenzo Cristea, aveva 20 anni ed era di origine romena, residente in provincia di Padova. L’aggressione è avvenuta in via Pagnana, dove il ragazzo è stato colpito con numerosi fendenti e, nonostante il ricovero in ospedale, è deceduto.

Un altro giovane, un trevigiano di 22 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente è ricoverato in rianimazione. Altri due ragazzi, un 19enne e un 18enne, avrebbero subito ferite lievi: un trauma al bicipite e una lieve ferita da taglio alla scapola.

Ucciso un 20enne in strada a Treviso: cosa è successo fuori dalla discoteca

I dettagli sull’accaduto sono ancora da chiarire, ma sembra che la tragedia sia scaturita da una lite avvenuta all’interno della discoteca, tra due gruppi di giovani. Qualche ora dopo, la situazione è degenerata in strada, trasformandosi in un violento regolamento di conti.

A dare l’allarme sarebbero stati gli addetti al locale, che hanno chiamato i soccorsi. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, però, non c’era più traccia dei protagonisti: i ragazzi, infatti, si sarebbero diretti autonomamente in ospedale.

Due ventenni sono stati fermati dai carabinieri di Castelfranco Veneto e portati in caserma per essere interrogati. Alla rissa avrebbero preso parte circa una decina di giovani. Le indagini sono ancora in corso, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto.