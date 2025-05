Aveva solo 19 anni, stava camminando per le strade torinesi quando una persona lo ha colpito alle spalle accoltellandolo mortalmente. Le indagini sono state avviate immediatamente per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e per avviare una serrata caccia al killer, allo scopo di rintracciarlo in tempi rapidi e assicurarlo alla giustizia. Nel frattempo sono stati ricostruiti i fatti: ecco che cosa è successo.

Omicidio a Torino, accoltellato a morte 19enne: caccia all’assassino

Una caccia al killer è stata avviata dopo l’omicidio compiuto nella notte del 3 maggio nella periferia nord della città di Torino. La vittima si trovava nel quartiere Barriera di Milano, in via Monterosa e stava camminando quando è stato raggiunto da un fendente che lo ha colpito al cuore perforandolo. Una coltellata fatale alle spalle da parte di una persona che, immediatamente, ha fatto perdere le sue tracce.

La Squadra Mobile della polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state esaminate allo scopo di individuare indizi utili a rintracciare l’autore dell’omicidio e far luce sull’accaduto.

Per il 19enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa della copiosa perdita di sangue conseguente alla coltellata che ha perforato il cuore. I primi a dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno allertato anche il 118: i soccorritori sono intervenuti in pochi minuti ma non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del giovane.