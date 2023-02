Spari contro un elicottero dell'Onu in Congo: un morto

Tutto è accaduto quadrante di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu: spari di arma automatica contro un elicottero dell'Onu in Congo, un morto

Spari contro un elicottero dell’Onu in Congo: un morto ed un ferito grave fra i caschi blu dell’equipaggio del velivolo.

A poche ore dalla visita apostolica di Papa Francesco nel paese la sua parte peggiore “gli risponde” e lo fa centrando un mezzo delle Nazioni Unite ed uccidendo un uomo delle “truppe di pace”.

Spari contro elicottero Onu in Congo

Da quanto si apprende l’elicottero in questione in forza alle Nazioni Unite è stato attaccato nella Repubblica democratica del Congo: una persona ha perso la vita e una seconda è rimasta ferita.

L’Onu ha riferito che il velivolo ad ala rotante è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco sparati dal terreno mentre era in rotta quota intermedia verso Goma, dove è finalmente riuscito ad atterrare e dove i soccorritori hanno preso in carico del sorti del ferito.

Ucciso un casco blu sudafricano

L’attacco avviene a pochi giorni dalla visita di Papa Francesco proprio in Congo e poi in Sud Sudan, viaggio all’insegna di una pace invocata ma difficile da trovare in quel paese martoriato dalla violenza.

A morire è stato un casco blu sudafricano, mentre un suo commilitone è rimasto gravemente ferito nel quadrante di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu.