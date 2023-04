Spari durante uno scambio di droga: in manette pusher della Brianza

Manette per un pusher 35enne in Brianza. Nel 2008 finì già in carcere per tentato omicidio

Un 35enne è finito in manette a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, in seguito ad una sparatoria avvenuta nel corso di uno scambio di droga. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per aver preso parte ad un tentato omicidio, per porto abusivo d’armi e per reati in materia di stupefacenti.

Il 35enne è stato condannato a oltre tre anni di carcere dal Tribunale di Monza

Secondo la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, l’uomo è responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Seregno, Nova Milanese e Cesano Maderno. L’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza lo ha condannato a 3 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione.

Nel 2008 già in carcere per tentato omicidio

Il 35enne era già stato in carcere , in seguito ad un tentativo di omicidio che lo video protagonista, insieme ad alcuni complici, a Giussano nel 2008.

Il movente di quell’aggressione era legato sempre ad affari di droga. I carabinieri lo ritennero all’epoca esecutore materiale del tentato omicidio, avendo sparato tre colpi di pistola, ferendo la vittima che però riuscì a sopravvivere dopo il ricovero in ospedale.