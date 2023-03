Massa Carrara, mamma pusher dava cocaina e crack al figlio 17enne

Orrore a Massa Carrara, dove una mamma-pusher dava cocaina e crack al figlio 17enne, la donna ed il donna ed il suo compagno avevano ridotto il minore in stato di assuefazione alla droga e sono stati fermati dai carabinieri nell’ambito di un blitz culminato con l’esecuzione di otto misure cautelari personali. Le misure sono state eseguite per spaccio a Massa, in provincia di Massa Carrara. Da quanto si apprende i due, una 42enne ed un 43enne, sono stati arrestati in carcere.

Mamma pusher dava crack al figlio minore

In fascicolo di Procura anche sei complici, spacciatori, che invece sono stati colpiti da misure diverse, tutte decise dal gip. Da quanto si legge per tre marocchini c’è il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara, mentre a carico di altri tre indagati italiani è stata emessa la misura dell’obbligo di dimora a Massa, il terzo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri hanno rimarcato in una nota la particolare gravità “del coinvolgimento di minori, non solo il figlio 17enne della donna, ma anche l’altro fratello, 14enne.

Coinvolto anche un ragazzino di 14 anni

Il gruppo di spaccio avrebbe coinvolto anche il secondo figlio minore nelle operazioni di consegna di dosi di droga, un modo per non destare sospetti nel nonno materno”. Proprio all’uomo i due nipoti erano stati affidati dal tribunale dei minorenni di Genova.