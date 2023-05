Spari in strada a Milano contro madre e figlia, si cerca un parente

Una serata, quella del 6 maggio, funestata da un episodio di violenza armata con spari in strada a Milano contro madre e figlia per i quali si cerca un parente che pare sia stato l’autore del crimine. I media spiegano che due donne sinti di 57 e 16 anni sono state centrate da colpi di arma da fuoco in via Gallarate. Le due sono madre e figlia e sono state vittime di un agguato poco dopo le 19.

Spari in strada a Milano contro madre e figlia

Si tratta di due italiane di origine sinti e contro di esse sono stati esplosi colpi all’interno di un parcheggio di un supermercato in via privata Cefalù, una traversa di via Gallarate. La zona è quella di fianco al cimitero Maggiore e stando a quanto accertato dagli inquirenti, il litigio sfociato in sparatoria sarebbe avvenuto in un ambito familiare. Ma come stanno le vittime?

Come stanno le due vittime dell’agguato

La madre pare sia stata ferita a una gamba e trasportata dai soccorritori al Niguarda, in codice giallo. La minorenne invece sarebbe stata condotta presso l’ospedale San Carlo, in codice verde, per un proiettile che le ha sfiorato un gluteo. Ad indagare sul crimine sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile. Gli inquirenti, coordinati dal magistrato di turno, sono alla ricerca di un “parente che sarebbe il responsabile della sparatoria”.