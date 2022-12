A Pescara è sparito “Farlocchio”, l’albero di Natale simbolo della rotatoria di via Marconi che da tempo nella città abruzzese unisce devozione e goliardia rionale.

Come spiega un ottimo pezzo de “Il Pescara” ancora una volta ignoti hanno portato via il piccolo abete a dimora nel punto chiave della città. Attenzione: “Farlocchio” è un simbolo e come tutti i somboli ha un cuore ed un’anima.

Sparito l’albero di Natale “Farlocchio”

Pare comunque certo che che “per il secondo anno consecutivo Farlocchio è stato probabilmente vittima di rapimento”. Deve piacere davvero tanto il mini albero di Natale che da due anni è diventato “indiscusso simbolo di Pescara e di Porta Nuova in particolare”.

Su Facebook si sono sommati gli annuncia di scomparsa ed i post che la medesima la deprecavano.

Non è la prima volta che scompare

Secondo quanto si apprende dal media pescarese Farlocchio si era “presentato” con tanto di “fascia, nuove luci, palline e una cerimonia simil-istituzionale alla città per il Natale 2022”. E già l’anno scorso di Farlocchio si erano perse le tracce. Poi era scattato un tam-tam sui social e l’alberello simbolo della rotatoria era stato rimesso al suo posto.

L’auspicio dei residenti è che anche per il Natale 2022 il “miracolo” possa ripetersi.