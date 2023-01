Spavento a Francavilla, va a fuoco un appartamento sul lungomare

Grande spavento ma per fortuna nessun pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini a Francavilla a Mare, dove è andato a fuoco un appartamento sul lungomare.

Da quanto si apprende i Vigili del Fuoco abruzzesi sono dovuti intervenire di notte lungo via Francesco Paolo Tosti per domare un vasto rogo che minacciava anche le altre abitazioni.

Francavilla, va a fuoco un appartamento

Chieti Today spiega che “fortunatamente non c’è stato nessun ferito a seguito dell’incendio divampato la scorsa notte In via Francesco Paolo Tosti, a Francavilla al Mare”. Secondo la testata le fiamme si sono sviluppate all’interno della camera da letto dell’immobile in questione.

E per una fortunata circostanza la famiglia che vi abitava era fuori. I componenti del nucleo, una volta rientrati in casa si sono accorti dell’incendio e hanno lanciato immediatamente l’allarme agli operatori del 115.

L’arrivo del 115 e dei carabinieri locali

A quel punto sul posto sono intervenuti da Chieti i vigili del fuoco “del comando provinciale di via Masci”. Con loro anche i carabinieri della territoriale in forza al comando stazione di Francavilla.

I media spiegano che “l’incendio è stato immediatamente domato” e che dopo quell’incidente non si è registrato “nessun danno alle altre abitazioni. E l’innesco del rogo? Gli uomini del 115 pensano ad una presa di corrente difettosa “situata all’interno di una cameretta al secondo piano dell’appartamento”.