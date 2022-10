Entro il 30 novembre dovrebbero diventare cartelle esattoriali e comparire in cassetta postale: Speranza va via e lascia "in eredità" un milione di multe

Un caustico articolo di Libero mette in spunta un dato: Roberto Speranza va via e lascia “in eredità” un milione di multe. Il sunto è che il ministro della Salute uscente ha combattuto la pandemia con sanzioni che gli sopravviveranno e sono sanzioni che andranno in scadenza esecutiva fra pochi giorni.

Quello che Libero chiama ironicamente il “regalino” di Speranza è un problema al di là della posizioni singole sui metodi per contrastare il Covid, su cui Speranza era stato rigorista al massimo e forse non a torto.

Speranza e l’eredità di un milione di multe

Il problema sarebbe quella “vagonata di raccomandate (almeno un milione) inviate dall’agenzia Entrate e Riscossione (l’ex Equitalia) agli over 50 che non hanno rispetto gli obblighi vaccinali”.

Esiste un apposito elenco, con nomi, cognomi e indirizzi ed è in possesso ovviamente del Ministero. Cosa succederà adesso che il governo è un altro e che il covid è endemico?

Cartelle esattoriali entro il 30 novembre

Che entro il 30 novembre “gli irriducibili no vax potrebbero trovare nella cassetta delle lettere la cartella esattoriale per saldare la multa da 100 euro”. C’è una seconda possibilità che Libero illustra: sarebbe quella per cui “il cambio di governo, col centrodestra al timone del paese, potrebbe infatti bloccare la pioggia di sanzioni”.

Come andrà a finire? Lo dirà la cassetta della posta molto presto.