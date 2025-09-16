Sport, lusso e networking: il glamour del MHR PADEL DAY CHALLENGE a Como

Una giornata pensata per manager e professionisti del turismo, veri appassionati di sport e lifestyle, in una cornice che definire esclusiva è riduttivo: The Padel Resort, tempio dello sport e del design raffinato, apre le sue porte tra verde lussureggiante e vedute mozzafiato sul lago. Ideato a Roma cinque anni fa dal noto manager dell’hotellerie Palmiro Noschese, il MHR PADEL DAY CHALLENGE è diventato sinonimo di eccellenza: sport di livello, networking e momenti di puro divertimento. A Como, la giornata prende il via con l’Opening Talk “Sport, Turismo e Visioni”, un dibattito glamour sulle opportunità del connubio sport e turismo, moderato dallo stesso Noschese e animato da top player, rappresentanti istituzionali e ospiti esclusivi. L’obiettivo? Scoprire come il lago di Como, icona di lusso e lifestyle internazionale, possa diventare teatro di nuove strategie di sviluppo turistico attraverso lo sport.

Il lunch è un vero e proprio evento nell’evento: Lunch & Lounge – Outdoor Edition by Magniflex, dove il comfort si trasforma in esperienza sensoriale. Tra le piscine cristalline e la luce dorata del pomeriggio, gli ospiti possono vivere in anteprima le novità firmate Magniflex, tra materassi iconici, prodotti outdoor e il nuovo servizio “Magnicare”. Un’oasi di relax e charme, dove business e lifestyle si incontrano tra un brindisi e uno scambio di contatti preziosi.

Ma il vero spettacolo comincia alle 14.00: tutti in campo per il Challenge MHR, il torneo di padel che vede confrontarsi sportivi, manager e professionisti del settore in un mix di competizione e glamour. Ad animare il pomeriggio, esibizioni di cheerleader e interviste live nello spazio hospitality, con la colonna sonora curata dalla DJ Silvia Cangelosi, per un’atmosfera da vero red carpet sportivo.

La giornata culmina con il Gran Finale, tra applausi, emozioni e la partecipazione di VIP sportivi e si chiude in perfetto stile MHR con il Music Cocktail Closing Party, dove i vincitori vengono premiati e gli ospiti celebrano un evento che è molto più di un torneo: è un manifesto di eleganza, sport e networking di alto livello.

Con partner prestigiosi come Magniflex, Lavazza, Acqua Panna San Pellegrino, Head, Marie Danielle, Blastness, STS Hotel, Hoxell, Serravalle Designer Outlet, DB Strategy e Divine Creazioni, il MHR PADEL DAY CHALLENGE conferma che il padel non è solo uno sport: è un lifestyle, un momento di glamour e innovazione che sa unire passione, business e moda in un unico, esclusivo scenario.

Como non è mai stata così elegante… e così sportiva.