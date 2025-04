Sport italiano in lutto, trovata morta a 23 anni Alice Morelli: le drammatich...

Lutto nel mondo dello sport, è stata trovata morta a soli 23 anni Alice Morelli, giocatrice di softball delle Blue Girls Pianoro (Bologna) e allenatrice della formazione U13 del club emiliano. Le parole della coach.

Di lei si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio del 23 aprile, il suo corpo senza vita è stato ritrovato la mattina seguente in un quartiere di Bologna. Tanti erano stati gli appelli social e su “Chi l’ha visto?” dopo la scomparsa della giovane, fino all’esito che nessun si aspettava. Tra le ipotesi c’è quella del gesto volontario, pare che Alice avesse lasciato un biglietto d’addio, ma ciò è ancora tutto da confermare. Sono in corso le indagini della Polizia.

Le parole della coach: “Il softball era la sua vita”

La notizia della morte di Alice Morelli ha scosso tutti, ecco le drammatiche parole della coach delle Blue Girls, Veronica Casella, riportate su La Gazzetta dello Sport: “con Alice ci eravamo sentite il giorno prima della scomparsa per programmare l’allenamento delle giovanili del giorno dopo, poi il 23 pomeriggio ci ha scritto dicendo che aveva avuto un imprevisto e non sarebbe venuta all’allenamento dell’Under 13. Ho pensato a impegni legati al nuovo lavoro che aveva iniziato di recente. Lei era contenta nonostante avesse meno spazio in prima squadra, mi aveva ribadito che ‘il softball fa da sempre parte della mia vita‘, poi giovedì sera questa terribile notizia.”