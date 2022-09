Non si sente pronto a dire "Sì" alla futura moglie. Lo sposo cancella il matrimonio 24 ore prima. Non sono chiare le motivazioni dietro questa scelta.

Amore finito, indecisione o altro? La storia di una coppia che a 24 ore dalle nozze non si sposa più. Il promesso sposo non ha detto “No”, ma ha detto “Non sono pronto”.

Sposo cancella il matrimonio il giorno prima delle nozze: “Non sono pronto”

La sposa avrà sicuramente l’umore a pezzi e lo sposo non se la sta passando bene dato che ha preso una decisione che oltre a danneggiare lui ha danneggiato la donna che ama, o che pensava di amare. Questa storia arriva da Perugia ed è stata raccontata da Il Messaggero e Perugia24.net. La coppia era insieme da 5 anni e il giorno prima delle nozze, quando dovrebbe esserci la tradizionale serenata, hanno suonato altre campane.

Campane tristi che hanno sancito di fatto la fine di quel sogno d’amore.

Non è noto il motivo di quel “non sono pronto”

Non è chiaro se la coppia ora sia ancora unita, sta di fatto che qualcosa di quasi irriparabile si è rotto. Lui non era troppo deciso nonostante avessero pensato bene a tutti i dettagli del matrimonio: dalla chiesa (ad Assisi) agli invitati e il ristorante. Si legge su Today che il promesso sposo non ha reso noto il perchè della sua scelta e in passato aveva anche rinunciato alla tonaca del sacerdozio.