Un dramma nel giorno più emozionante della propria vita in merito al quale la Procura dovrà fare chiarezza. É stata infatti avviata un’inchiesta a seguito della morte di un uomo avvenuta, nel giorno del suo matrimonio, a causa dei gas lacrimogeni utilizzati da alcuni invitati per i festeggiamenti. La vittima è, dunque, lo sposo 33enne ma si contano anche feriti tra gli invitati, compreso un bambino.

Sposo morto durante i festeggiamenti del matrimonio: cosa è successo

Doveva essere una giornata di grandi emozioni ma si è trasformata in una tragedia. É accaduto a Ben Guerdane, cittadina ubicata nella zona meridionale della Tunisia a poca distanza con la Libia. Durante i festeggiamenti di un matrimonio celebrato il 21 agosto un ordigno a gas lacrimogeno è esploso. É accaduto mentre il corteo nuziale stava, stando a quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, accompagnando la sposa verso la sua casa. Sarebbero state alcune persone, si presume invitati, ad esplodere sulla folla il gas lacrimogeno caricato in alcuni fucili.

L’epilogo è stato disastroso: lo sposo di 33 anni è morto ma anche il fotografo ed un bambino di nove anni sono rimasti feriti. Le autorità stanno cercando di capire se si sia trattato di un tragico incidente. L’impiego di armi tradizionali in occasione dei festeggiamenti non è raro in alcune zone del Maghreb ma le forze dell’ordine di Medenine tengono aperte tutte le possibilità, compresa quella di un atto criminale mirato.